محترف النصر: تجاوز الاتفاق لن يكون سهلًا.. وهؤلاء مصدر قوة للفريق!

المواطن ـمحمد سلام

أكّد محترف نادي النصر، المدافع البرازيلي برونو أوفيني، أن فريقه جاهز تمامًا لخوض مباراة اليوم أمام فريق الاتفاق في الجولة الـ 15 من دوري جميل، موضحًا أن اللقاء لن يكون سهلًا في ظل رغبة النصر في المنافسة على الصدارة، وتطوّر مستوى الاتفاق، ورغبته في التقدّم للمراكز الأولى.

وقال اللاعب في تصريحاته: “أنا وزملائي نستعد للمباراة، ولدينا عزيمة وإصرار على مواصلة الانتصارات، نعيش بحالةٍ معنوية كبيرة بعد تأهّلنا لنهائي كأس ولي العهد، ونعرف أن أمامنا مباراة صعبة لا بد من تجاوزها لنتقدّم خطوة في المنافسة على لقب الدوري، ولن نرضى بغير الفوز في هذه المباراة”.

كما تابع قائلًا: “النصر فريق كبير يلعب دائمًا من أجل أن ينتصر، ولذلك فهو يقدم أفضل العطاءات الفنية داخل الملعب، أنا سعيد باللعب لهذا الفريق الكبير، وأعرف أن من يلعب للنصر لا بد أن يكون دائمًا تحت الضغط، لأن حجم هذا النادي وحجم جماهيره كبير، والفوز هو مطلبهم في كل مباراة”.

فيما اختتم برونو حديثه بقوله: “عودة المصابين ستكون مصدر قوة إضافية للفريق في المرحلة القادمة، والدليل على ذلك، الأثر الذي ظهر بمشاركة إبراهيم غالب في المباراة الماضية، وبعودتهم جميعًا، نشعر بمزيدٍ من الأمان للفريق”.