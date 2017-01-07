محمد العويس يُثير الجدل بين الأهلي والهلال!

المواطن ـمحمد سلام

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، حالةً كبيرة من الجدل وعدم اتضاح الصورة فيما يخص مستقبل حارس مرمى نادي الشباب والمنتخب السعودي “محمد العويس”، وذلك بعد فشل إدارة الليوث، خلال الفترة الماضية، في التوصّل إلى اتفاقٍ لتجديد عقد الحارس.

أشارت العديد من المصادر إلى أن العويس سينتقل إلى النادي الأهلي بعد انتهاء عقده مع الشباب، وذكرت أن الإدارة الأهلاوية توصّلت لاتفاقٍ نهائي مع الحارس، فيما قالت تقارير أخرى إن نادي الهلال دخل بقوة في الصفقة بإيعازٍ من عضو شرف هلالي، وأشارت إلى أن العويس تلقّى عرضًا مغريًا بقيمة 21 مليون ريال من أجل الحصول على توقيعه مع النادي العاصمي.

فيما تفاعلت الجماهير الهلالية والأهلاوية مع هذه الأنباء، مؤكّدين أن العويس هو مستقبل حراسة المرمى في الكرة السعودية، وأنه سيشكّل دعمًا كبيرًا لصفوف أي فريق يدافع عن ألوانه خلال السنوات المقبلة.

جدير بالذكر أن العويس، في الموسم الحالي، لم يشارك سوى في لقاءٍ وحيد مع الشباب ببطولة دوري جميل، وذلك بعد أن قام المدرب سامي الجابر بإخراجه من حساباته لرفضه تجديد عقده مع شيخ الأندية.