محمد بن ناصر في مقر العمليات المشتركة للجهات اﻷمنية.. توجيه وإشادة

المواطن – واس

تفقّد الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان، اليوم، مقر العمليات المشتركة للجهات الأمنية بإمارة المنطقة.

واطّلع، خلال الجولة، على النقلة الكبيرة التي شهدها مقر العمليات المشتركة، مستمعًا لشرحٍ مفصّل عن مهام العمليات المشتركة ممثّلة بمختلف الجهات الأمنية ذات العلاقة، وآلية عمل المراقبة التليفزيونية والاتصال المرئي بما يضمن سرعة تبادل المعلومات بين جميع الأجهزة الأمنية، والتعامل مع أي حادث -لا قدّر الله- في حينه، والتعامل معه من قبل تلك الجهات في أسرع وقت ممكن.



فيما أعرب أمير منطقة جازان، في ختام الجولة، عن سعادته بزيارة مقر العمليات المشتركة، وما يتوافر به من إمكانات مادية وبشرية مؤهلة، وما يقدّمه من خدمات ومهام، موجهًا العاملين بمقر العمليات المشتركة لمضاعفة الجهود، وتقديم كل ما فيه خدمة الصالح العام.



من جهته، عبّر وكيل إمارة منطقة جازان للشؤون الأمنية سلطان بن أحمد السديري عن سعادته، وكل منسوبي مقر العمليات المشتركة، بزيارة أمير المنطقة لهم التي تعد دافعًا ومشجعًا لأبنائه العسكريين العاملين بالعمليات المشتركة للقيام بدورهم على أكمل وجه، راجيًا العون والتوفيق من الله تعالى للجميع.