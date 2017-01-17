مخالفات تُغلق مجمعاً خاصاً لطب الأسنان في بريدة‎

المواطن – القصيم

أغلقت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة القصيم ممثلة بإدارة شؤون القطاع الطبي الخاص أمس، مجمعاً لطب الأسنان بمدينة بريدة، وذلك بعد أن رصدت اللجان المعنية، مخالفة استوجبت الإغلاق وفقاً للأنظمة والتعليمات بهذا الشأن.

وذكر مدير إدارة شؤون القطاع الطبي الخاص بصحة القصيم صالح السعيد، بأن اللجان ذات العلاقة بالمنشآت الصحية الخاصة، رصدت تشغيل مجمع لطب الأسنان ببريدة دون استكمال باقي الإجراءات، حيث تم تشغيل المجمع وممارسة العمل بالعيادات قبل الحصول على الترخيص النهائي.

ودعا السعيد، المنشآت الطبية الخاصة إلى الالتزام بالاشتراطات المطلوبة لتشغيل المنشآت الصحية الخاصة، مضيفاً إلى أن هناك جولات ميدانية للجان بأوقات متفاوتة وبدون مواعيد محددة، للوقوف على الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين ومراجعة جميع الاشتراطات المطلوبة، ويتم تطبيق العقوبات على المخالفات التي تم رصدها وفقاً للأنظمة والتعليمات.