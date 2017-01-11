مخطوطات ومقتنيات مركز الملك فيصل للبحوث تبهر أعضاء لجان الجائزة

المواطن – الرياض

زار أعضاء لجان جائزة الملك فيصل العالمية في دورتها الـ39 المركز صباح أمس الثلاثاء، وحرص الوفد على زيارة المركز، الذي يعدّ أحد أبرز مشروعات مؤسسة الملك فيصل الخيرية الجهة المانحة للجائزة؛ بهدف الوقوف على هذا الصرح العلمي والبحثي، وتفقّد الأقسام التابعة له، والاطّلاع على الخدمات التي يوفّرها للباحثين وطلاب العلم، وتعرّف دوره في مجالات نشر الكتب والترجمة وحفظ المخطوطات العربية والإسلامية.

بدأت الزيارة بجولة في قاعة الملك فيصل التذكارية، استمع خلالها الضيوف لشرح وافٍ عن مراحل تأسيس الدولة السعودية، والمخطوطات والمقتنيات الأثرية، وإسهامات العلماء العرب في مختلف العلوم؛ كالطب، والفلك، والجغرافيا، والهندسة. كما اطّلع الوفد على صور الملك فيصل -رحمه الله- في مختلف مراحل حياته، وأهمّ مقتنياته، وبعض الهدايا التي قُدِّمت إليه من رؤساء وزعماء عددٍ من الدول. وتضمّنت الزيارة أيضاً مكتبة الملك فيصل، فاطّلع الضيوف على قاعة المطالعة العامة، وقسم المخطوطات الذي يضمّ كثيراً من المخطوطات الأثرية.

وأشاد أعضاء لجان جائزة الملك فيصل العالمية في نهاية الزيارة بالدور الثقافي والحضاري والعلمي البارز لمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، وجهوده في خدمة الحضارة الإسلامية، ودعم البحوث والدراسات العلمية والأنشطة الثقافية المختلفة، وأعربوا عن تقديرهم لدور المركز في إبراز إسهامات الملك فيصل -رحمه الله- ومواقفه التاريخية في قضايا الأمة المصيرية.