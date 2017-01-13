مدارس العليا تحتفل بالكرنفال الثاني بمشاركة ألف زائرة

المواطن – الرياض

تفعيلًا لدور الشراكة المجتمعية، احتفلت مدارس العليا الأهلية بالكرنفال الثاني الذي احتوى على عدة فعاليات ثقافية، واجتماعية، وفنية، وترفيهية بمشاركة عدة جهات راعية.

وقالت المشرفة العامة للمدارس “خلود الهزاني” إن أهمية إقامة مثل هذه الفعاليات وأثرها على تنمية مهارات الطالبات الاجتماعية والمهنية تعود بالنفع على الطلاب والطالبات، مشيرةً إلى الحرص على توطيد الشراكات المجتمعية ودعم العلاقة مع أولياء الأمور.

وبدأ الحفل بفقرات استعراضية وطنية، ورسم لوحة فنية للملك سلمان -حفظه الله-، وفلكلور شعبي بمشاركة من جمعية بنيان الخيرية، كما شمل الكرنفال سحوبات على جوائز عينية متعدّدة أهمها تذكرة سفر لأداء العمرة، وقد بلغ عدد الحضور نحو ١٠٠٠ زائرة من جميع فئات المجتمع، حيث أبدى عدد من أولياء الأمور والحضور انطباعاتهم الإيجابية.

وقالت وكيلة المرحلة المتوسطة “لما المطيري” إن نجاح الكرنفال جاء بفضلٍ من الله، ثم بفضل دعم شركة تدريس، وكذلك قيادة “خلود الهزاني”، والتعاون الفعّال بين وكيلات، ومشرفات، وإدارات، ومعلّمات مدارس العليا، حيث عبّر الحضور عن رضاهم بفعالياتنا التي تم حصرها في استبيانٍ إلكتروني يقيس مدى الرضا بالفعاليات المقدّمة.







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