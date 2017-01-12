مدافع ريال مدريد في طريقه لتجديد عقده

المواطن ـ وكالات



يقترب مدافع ريال مدريد الدولي البرتغالي بيبي من تمديد إقامته رفقة نادي العاصمة بتجديد عقده الذي ينتهي مع نهاية الموسم الجاري، بعد موافقته على تخفيض راتبه إلى 5 مليون يورو في السنة.

ورفض بيبي كل العروض الضخمة التي تقدمت له من أندية الدوري الصيني من أجل الحفاظ على مكانة له مع ريال مدريد حتى صيف 2018 بهدف المشاركة رفقة منتخب البرتغال في كأس العالم بروسيا.

ويلعب بيبي صاحب الـ 33 سنة موسمه العاشر مع ريال مدريد هو الذي انتقل إلى النادي الإسباني قادماً من بورتو في صيف 2007 مقابل 30 مليون يورو.