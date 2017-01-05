مدرب آرسنال: علينا العمل من جديد

المواطن ـ نت



أكد آرسين فينجر، المدير الفني لآرسنال، أن سقوط تشيلسي أمام توتنهام يوم أمس أعاد الأمل لجميع الفرق التي تصارع للفوز بلقب البريميرليج.

وتمكن توتنهام من إيقاف سلسلة انتصارات تشيلسي التي امتدت لـ13 مباراة بفوزه بهدفين نظيفين أحرزهما نجم الفريق الشاب ديلي آلي.

ورغم تعادل آرسنال في الجولة الأخيرة مع بورنموث إلا أنه نجح في تقليص الفارق مع تشيلسي المتصدر إلى 8 نقاط، محتلاً المركز الخامس خلف ليفربول، توتنهام ومانشستر سيتي.

وقال فينجر، في تصريحات لوسائل الإعلام: “من الواضح أن تشيلسي ما زال متصدرًا بفارق مريح، لكن هزيمته منحت الأمل للجميع، لذلك يتوجب علينا العمل من جديد”.

وتابع “الدوري ما زال مفتوحًا للجميع، القسم الثاني من الموسم يبدأ الآن، الشهران المقبلان هما لحظة الحقيقة، من الصعب التكهن بما سيحدث ومن سيكون متصدرًا في نهاية المطاف”.

وأنهى فينجر حديثه “لا يهم من أنت في البريميرليج، يجب أن تحصل على 40 نقطة ثم تفكر في حجز مقعد بين رباعي المقدمة وربما القتال من أجل الفوز باللقب”.