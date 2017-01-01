مدرب النصر: لهذا السبب.. الفوز على الاتفاق هو الأهم

المواطن ـ محمد سلام

أكد المدرب الكرواتي زوران ماميتش، المدير الفني لنادي النصر، أن فوز فريقه على الاتفاق هو الأهم في الدوري، لأن الانتصار جاء بصعوبة كبيرة، موضحًا أن الفريق سيظهر بصورة أفضل بعد فترة التوقف، وعودة اللاعبين المصابين.

وكان النصر قد فاز على الاتفاق 2 ـ 0 ضمن الجولة 15 من دوري جميل، وقال زوران عقب نهاية اللقاء: “هذا هو أهم فوز لي بالموسم، الانتصار أتى بصعوبة جدًا ولهذا كان له طعم أحلى”.

وتابع: “بالحديث عن المنافسة في الدوري.. لأجل ذلك ذكرت بأن فوز الاتفاق هو أهم فوز في الدوري.. لأن ماتبقى من الدوري سيكون ممتعًا ومثيرًا”.

وأوضح المدرب الكرواتي: “أمامنا فترة توقف، اللاعبون المصابون سيعودون، سنحاول أن نستغلها بإيجابية”، مختتمًا بقوله: “لديّ قناعة أن الأرقام التي تظهر حول تكتيكي ليس لها فائدة الأهم هو أن نحقّق نتائج إيجابية”.