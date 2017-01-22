مدرب ليستر سيتي: ربما ارتكبت بعض الأخطاء!

المواطن ـ وكالات



أعرب مدرب فريق ليستر سيتي، الإيطالي كلاوديو رانييري، عن حزنه العميق لخسارة فريقه، 0-3، أمام مضيفه ساوثامبتون في الجولة الـ 22 لبطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم اليوم، الأحد، مبديًا تحمّله مسؤولية الظهور الباهت للفريق خلال اللقاء.

وصرح رانييري الذي قاد ليستر للتتويج باللقب الموسم الماضي للمرة الأولى في تاريخه: “أعتقد أنني حاولت تغيير شكل الفريق في المباريات الأخيرة من أجل مساعدة اللاعبين على تقديم أداء أفضل، ولكن ربما ارتكبت بعض الأخطاء”.

وأوضح المدرب المخضرم: “حاولنا تغيير طريقة لعبنا في الشوط الأول، بحثًا عن هزّ الشباك، وكانت لدينا فرصة لتغيير مجريات المباراة، ولكن ساوثامبتون حسم اللقاء لصالحه في النهاية، لأنه كان الطرف الأفضل، واستحق الحصول على النقاط الـ 3”.

وواصل ليستر -بتلك الهزيمة- نتائجه الهزيلة في المسابقة، بعدما تلقّى خسارته الـ 11 هذا الموسم.

وتجمّد رصيد ليستر، الذي لم يحقّق أي انتصار خارج ملعبه في البطولة للمباراة الـ 11 على التوالي، عند 21 نقطة في المركز الـ 15 بفارق 5 نقاط فقط أمام مراكز الهبوط.