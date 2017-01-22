مدرب ليستر سيتي: ربما ارتكبت بعض الأخطاء!

مدرب ليستر سيتي: ربما ارتكبت بعض الأخطاء!

2017/01/22
الساعة 9:14 مساءً
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
1105
0
طباعة
Football Soccer Britain - Southampton v Leicester City - Premier League - St Mary's Stadium - 22/1/17 Leicester City manager Claudio Ranieri Reuters / Peter Nicholls Livepic EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or "live" services. Online in-match use limited to 45 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications. Please contact your account representative for further details.

المواطن ـ وكالات

أعرب مدرب فريق ليستر سيتي، الإيطالي كلاوديو رانييري، عن حزنه العميق لخسارة فريقه، 0-3، أمام مضيفه ساوثامبتون في الجولة الـ 22 لبطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم اليوم، الأحد، مبديًا تحمّله مسؤولية الظهور الباهت للفريق خلال اللقاء.
وصرح رانييري الذي قاد ليستر للتتويج باللقب الموسم الماضي للمرة الأولى في تاريخه: “أعتقد أنني حاولت تغيير شكل الفريق في المباريات الأخيرة من أجل مساعدة اللاعبين على تقديم أداء أفضل، ولكن ربما ارتكبت بعض الأخطاء”.
وأوضح المدرب المخضرم: “حاولنا تغيير طريقة لعبنا في الشوط الأول، بحثًا عن هزّ الشباك، وكانت لدينا فرصة لتغيير مجريات المباراة، ولكن ساوثامبتون حسم اللقاء لصالحه في النهاية، لأنه كان الطرف الأفضل، واستحق الحصول على النقاط الـ 3”.
وواصل ليستر -بتلك الهزيمة- نتائجه الهزيلة في المسابقة، بعدما تلقّى خسارته الـ 11 هذا الموسم.
وتجمّد رصيد ليستر، الذي لم يحقّق أي انتصار خارج ملعبه في البطولة للمباراة الـ 11 على التوالي، عند 21 نقطة في المركز الـ 15 بفارق 5 نقاط فقط أمام مراكز الهبوط.

"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


قد يعجبك ايضاً

بالفيديو.. توتنهام يخطف التعادل أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

المواطن ـ وكالات استطاع توتنهام أن يحقق تعادلًا