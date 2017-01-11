مدرب مانشستر يونايتد يوجه رسالة قوية للجماهير قبل مواجهة ليفربول!

المواطن ـ محمد سلام

طالب المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لمانشستر يونايتد، جماهير فريقه بالتشجيع القوي عند استضافة ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الأحد المقبل، حيث قال: “لا تأتوا فقط للمسرح لكن العبوا معنا”.

وكان مانشستر يونايتد قد انتصر 2 ـ 0 على هال سيتي في ذهاب قبل نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية أمس الثلاثاء، وأُحرز الهدفان في الشوط الثاني عن طريق لاعبي الوسط خوان ماتا ومروان فيلايني.

وتحدث مورينيو عقب نهاية المباراة: “أعتقد أنه في الشوط الأول كان على اللاعبين أن يؤدوا بشكل أفضل.. يجب عليّ أن أؤدي بشكل أفضل، وعلى الجماهير أيضاً أن تؤدي بشكل أفضل”، وأضاف: “ربما لم أقم بعملي كما ينبغي.. ربما كان يجب أن أجلب بعض الشدة من أجل الاستعداد للمباراة”.

وأكمل مدرب يونايتد: “زلاتان مريض لذا لا أعتقد أن هناك مشكلة.. أعتقد أنه سيكون جاهزاً (لمباراة ليفربول)، لا أدري ما هو موقف روخو، لا أقول إنه ليس لائقاً للعب.. أقول إن هناك شكوكاً”.

هذا ويتواجد يونايتد في المركز السادس في الدوري بعد 20 مباراة برصيد 39 نقطة بفارق 5 نقاط وراء ليفربول صاحب المركز الثاني.