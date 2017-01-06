مدرسة بـ #الطائف تصعق وليّ أمر طالب بخبر وفاة ابنه ثم تعتذر!

المواطن – أحمد المسعود – الطائف

تفاجأ ولي أمر طالب برسالة صاعقة من مدرسة ابنه أبلغته بوفاته بمحافظة الطائف، مواسين وليّ الأمر، سائلين الله المغفرة لابنه وأن يُسكنه فسيح جناته.

وتحدث لـ “المواطن” وليّ أمر الطالب عابد المتوفى بنص رسالة خاطئة قائلاً، إنه في تمام الساعة 11 صباحاً تفاجأت برسالة من مدرسة ابني تفيدني بالنص الآتي: المكرم ولي أمر الطالب / عابد، لقد آلمنا نبأ وفاة ابنكم وفجعنا كما فجعكم فعند الله نحتسبه وإنا لله وإنا إليه لراجعون أحسن الله عزاءكم وعظم الله أجركم، إنا لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، نرجو من الله أن يغفر له وأن يرحمه وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهمكم بالصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه لراجعون..

موضحاً أنه أثناء قراءة الرسالة صُعقت بالخبر وكأن جسدي فقدَ روحه ولم أستطع التعامل مع ذاتي ومع تحركاتي نهائياً، خصوصاً أن ابني غادر الصباح المبكر وهو بصحة وعافية وبعد ساعات من ذهابه للمدرسة أتفاجأ بمثل هذه الرسالة التي أخطأت فيها إدارة المدرسة معتذرة بعد عشر دقائق بنص آخر: المكرم ولي أمر الطالب عابد نعتذر عن الإرسال الخاطئ.