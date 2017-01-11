مدرّب ريال مدريد السابق: كريستيانو رونالدو هو الأكثر نجومية.. ولكن!

المواطن ـ محمد سلام

أشاد المدير الفني السابق للمنتخب الإسباني ولفريق ريال مدريد “فيسينتي دل بوسكي” بقدرات النجم البرتغالي “كريستيانو رونالدو” ونجوميته الكبيرة، موضحًا، في الوقت ذاته، أنه ليس أفضل لاعب مرّ على تاريخ الميرنجي، وأنه يسبقه في ذلك “راؤول” و”خينتو”.

وقال “ديل بوسكي” في حوارٍ مع صحيفة ماركا: “كريستيانو الأفضل؟ كريستيانو هو الأكثر نجومية، ولكن سبقه إلى هذا فرانشيسكو خينتو وراؤول”.

وحول رأيه في المدرّب الحالي للريال “زين الدين زيدان”، أجاب: “الشعور الذي ينتابك عندما ترى ريال مدريد مع زيدان هو التيقّن بقدرته على تحقيق الفوز”، مؤكدًا أن نجاح “زين الدين زيدان” مع ريال مدريد سببه قدرته على التعامل مع اللاعبين بشكلٍ جيد داخل غرفة خلع الملابس.