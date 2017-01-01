مدير عام الخطوط السعودية مهنئًا الملك بذكرى البيعة: حزم وقوة

المواطن – الرياض

رفع مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية، المهندس صالح بن ناصر الجاسر، أسمى آيات التهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة الذكرى الثانية للبيعة، مؤكدًا أنها مناسبة وطنية عزيزة يستحضر فيها الوطن بكل مكوناته ما تحقق في هذا العهد الزاهر من منجزات وتحولات تاريخية خلال العامين الماضيين على المستويين الداخلي والدولي، ويستشرف خطط التطوير والتنمية الشاملة.

وقال الجاسر: “تحل اليوم الذكرى الثانية للبيعة المباركة وتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مقاليد الحكم في المملكة، وهي مناسبة غالية تجسد الترابط والتلاحم بين بين أبناء الوطن خلف القيادة الرشيدة وتجدد العهد بمضاعفة الجهود لخدمة الوطن وفق الرؤية الحكيمة والمساهمة في تحقيق التطلعات نحو تنمية متوازنة ومستدامة”.

ونوه مدير عام الخطوط السعودية بنتائج السياسات الحكيمة للمملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين على مختلف الأصعدة والتي أسهمت في تعزيز وتوثيق عرى الترابط بين دول مجلس التعاون الخليجيّ، والعمل على توحيد الصف العربي، وقيادة التحالف الإسلامي ضد الإرهاب، حيث أصبحت المملكة مركز ثقل دولي ووجهة لقيادات العالم لتعزيز العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الدوليّة.

وأضاف: “أن ما تحقق خلال عامين من العهد الزاهر هو أصدق شاهد على ما انتهجه من ثباتٍ في المواقف، وقوةٍ في التغلب على التحديات، وحزمٍ في مواجهة الإرهاب بكل أطيافه وطوائفه في الداخل والخارج ، وعزمٍ على الاستمرارِ في تنمية الوطن وبناء مستقبله على قواعد متينة راسخة الثبات”.

وقال الجاسر: “نيابة عن منسوبي المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية وشركاتها ووحداتها الاستراتيجية، يشرفني أن أرفع خالص التهاني لسيدي خادم الحرمين الشريفين بهذه المناسبة السعيدة، سائلا الله أن يحفظه ويمده بعونه وتوفيقه قائدًا لمسيرة العطاء والنماء، وخطوات التنمية والتطوير، وأن يتحقق للوطن تحت قيادته الحكيمة كل ما يتطلع إليه من تطور واستقرار وتنمية شاملة ومستدامة.