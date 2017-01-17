مذكرة تفاهم بين الحرس الوطني ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

المواطن – الرياض

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني بمكتبه بالوزارة، اليوم، صاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد آل سعود رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وتم خلال الاستقبال توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الحرس الوطني ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية للتعاون في مجال أنظمة الأقمار الصناعية والقيادة والسيطرة والمجالات المرتبطة بها.

وتأتي هذه المذكرة في إطار تعزيز الاحتياجات العسكرية بالتقنيات الحديثة المتطورة والاستفادة من إمكانات مراكز أبحاث المدينة من خلال تقديم الاستشارات وتطوير برامج تحليل الإشارات اللاسلكية والبرامج المساعدة، وتشمل مجالات المذكرة الاستفادة من منظومة ربط البيانات، وأنظمة تأمين المعلومات في شبكات الاتصالات، وكذلك الاستفادة من مراكز الأبحاث والدراسات في مجالات الأقمار الصناعية، وتبادل الخبرات والدعم الفني بين الطرفين.

وقد أعرب وزير الحرس الوطني عن تطلعه لتحقيق أهداف هذا التعاون انطلاقاً من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على تطوير قواتنا العسكرية في شتى المجالات والاستفادة من القدرات والخدمات التي تقدمها المدينة مواكبة لأحدث التطبيقات والخبرات، وسعياً للاستفادة الشاملة من التقنيات المتقدمة في هذا الجانب، ومن جانبه عبر سمو الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد عن سعادته بتوقيع هذه المذكرة مع وزارة الحرس الوطني والتي من شأنها رفع مستوى التعاون بين الطرفين بما يعزز كفاءة الأداء التقني ويساهم في تحديث أنظمة المعلومات والاتصالات في إطار الخدمات التي تقدمها المدينة لمختلف مؤسسات الدولة لا سيما في المجال العسكري. حضر الاستقبال نائب وزير الحرس الوطني عبدالمحسن بن عبدالعزيز التويجري والمستشار بمكتب سمو وزير الحرس الوطني الفريق أول فيصل بن لبده ورئيس الجهاز العسكري الفريق محمد بن خالد الناهض وقائد سلاح الإشارة اللواء عبدالرحمن بن عبدالله العياضي والمشرف العام على إدارة البرامج الخاصة بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدكتور خالد الحصان.