مذكرة تفاهم بين “تطوير” و”إرادة جيل” لتنمية القدرات الطلابية

المواطن – الرياض

وقَّعت شركة “تطوير” للخدمات التعليمية مذكرة تفاهم مع شركة “إرادة جيل” المحدودة، وذلك بهدف التعاون المشترك، والاستفادة من موارد كلا الطرفين، وتقديم الخدمات الاستشارية لكل منهما؛ للمساهمة في تنمية قدرات الطلاب والطالبات، ورفع مستوياتهم المعرفية نحو سوق العمل ومهاراتهم الأساسية. حيث وقَّع المذكرةَ الرئيسُ التنفيذي لشركة تطوير د. محمد الزغيبي، والرئيس التنفيذي لشركة إرادة الأستاذة مها طيبة.

وبموجب هذه المذكرة سوف يعمل الجانبان على تعزيز الدور المشترك لكل منهما في بناء مبادرات وبرامج تهدف إلى تنمية القدرات المعرفية للطلاب والطالبات، والمساهمة بالارتقاء بكفاءاتهم، وتصميم وإعداد وسائل مبتكرة لإشراك هذه الفئات في بناء مستقبلهم المهني وتحقيق إمكانياتهم، وتحفيز التغيير الإيجابي في سلوكهم، وتنمية اتجاهاتهم نحو المهن المختلفة، إضافة إلى تطوير برامج تخصصية لدعم وتمكين الطلاب في الإلمام بواقعهم الثقافي والاجتماعي الحالي واستشراف مستقبلهم بناء على المتغيرات العديدة في محيطهم الاجتماعي والمحلي والعالمي من خلال البرامج النوعية التي تُقدم لطلاب وطالبات التعليم العام، والتي تؤدي دوراً كبيراً في تعزيز ثقافة الطالب في أهمية التعليم واختيار التخصص والتخطيط للمستقبل والمشاركة في سوق العمل.

ويسعى هذا التعاون إلى تحقيق أهداف كلا الطرفين من خلال التنفيذ الاحترافي والإشراف التخصصي ضمن خطط مبنية على أسس علمية ودراسات تحليلية، وتفعيل جوانب التكامل بين الأعمال والبرامج التي يقدمها كل منهما وسبل تحقيقها على أرض الواقع وتطوير أعمال كلا الطرفين.

وتأتي هذه المذكرة ضمن برامج ومشاريع الاستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم العام في المملكة العربية السعودية التي أنجزها مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام “تطوير”، وتنفذها شركة تطوير للخدمات التعليمية بالتعاون مع وزارة التعليم، كما تأتي ضمن المشروعات المتكاملة لدى شركة تطوير للخدمات التعليمية للعمل مع الشركات والمؤسسات الوطنية المهتمة بتطوير وتنمية معارف الطلاب في مجال سوق العمل وتحسين مهاراتهم وتنمية اتجاهاتهم نحو المهن المختلفة.