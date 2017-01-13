مربط المعود يعانق التفوق في بطولة الرياض لجَمال الخيل العربية

المواطن- علي القرني

فرض مربط المعود للخيل العربية الأصيلة، والعائد ملكيته لأبناء عبدالله بن معود السبيعي رحمه الله، حضوره القوي في بطولة الرياض لجمال الخيل العربية الأصيلة، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، الذي أناب عنه وكيل الإمارة معالي الشيخ عبدالله بن مجدوع القرني وإشراف مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة، من خلال المهرة ميار الرابعة التي حققت ذهبية المهرات متفوقة في جمالها وحركاتها واستعراضاتها على بقية الجياد، كما حقق المربط فضية الأفحل بالبطل ريفلوشن، وفضية الأمهار من خلال المهر جنرال ابن بطل العالم ايمرالد جي، والعائدة ملكيتهما لمربط المعود.

وأكد سعد بن معود السبيعي حرص المربط على تقديم كل سبل الدعم لهذه البطولة لتحقق النجاح المطلوب؛ نظراً للدور المهم والكبير لهذه البطولات المحلية في رفع مستوى الخيل وفتح باب المنافسة ونشر ثقافة اقتناء الخيل العربية الأصيلة، ولعل الإقبال الجماهيري الكبير على هذه البطولة مؤشر واضح على انتشار ثقافة اقتناء الخيل وحضور مهرجانات الخيل.