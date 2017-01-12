مروان فيلايني باقٍٍِ بصفوف #مانشستر_يونايتد حتى 2018

المواطن – وكالات

حسم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي اليوم الجدل حول مصير البلجيكي مروان فيلايني بعد أن ممد التعاقد معه حتى عام 2018.والمعروف ان مروان عبداللطيف فيلايني ؛ من مواليد 22 نوفمبر 1987 في إيتربيك، إقليم بروكسل العاصمة، بلجيكا، هو لاعب كرة قدم بلجيكي من أصل مغربي، يلعب لنادي مانشستر يونايتد ومنتخب بلجيكا لكرة القدم فئة الشباب كلاعب وسط.وانضم فيلايني لصفوف مانشستر يونايتد قادما من ايفرتون عام 2013 لمدة أربع سنوات، مع إمكانية التمديد لموسم إضافي.

واستخدم النادي الإنجليزي حقه في التمديد للاعب الدولي ليحتفظ بخدماته حتى الموسم القادم.

وقال مانشستر يونايتد في بيان له نشره على موقعه الرسمي على الانترنت: “مانشستر يونايتد قام بتفعيل بند في عقده مع مروان فيلايني من أجل مد فترة بقائه مع النادي”.