مسؤولون وقادة أمنيون بينهم اللواء اليحيى يطمئنون على #البطل_جبران_عواجي

المواطن – الرياض

حظي البطلُ “جبران عواجي” الذي تصدى لاثنين من الدواعش في عملية حي الياسمين بالرياض فجر السبت الماضي، بتقدير القيادة والمواطنين والمسؤولين المدنيين والعسكريين على حدّ سواء بعد البطولات التي أظهرها في هذه العملية.

وانهالت الاتصالاتُ والزيارات على المستشفى من قِبل المسؤولين للاطمئنان على صحته، والثناء على ما قدمه من بطولات وتضحيات هو وزملاؤه.

وكان وليّ العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أجرى اتصالاً هاتفياً مع البطل جبران عواجي ناقلاً له تحيات خادم الحرمين وسؤاله للاطمئنان على صحته، مثنياً على بطولته وزملائه في مواجهة الإرهابيين.

كما قام صاحبُ السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر، أمير الرياض، أمس بزيارة البطل عواجي في المستشفى للاطمئنان على صحته.

وزار العديدُ من مسؤولي وقادة القطاعات الأمنية، من بينهم مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى البطلَ عواجي، مشيداً بما قدمه من بطوله يفخر بها الوطن وكانت محل تقدير القيادة الرشيدة وأبناء الشعب السعودي عامة.

وعبّر القادة والمسؤولون عن تقديرهم لما قدمه البطل جبران عواجي وزملاؤه في التصدي للفئة الضالة، والشجاعة منقطعة النظير التي تحلّوا بها في مواجهة الإرهابيين.

وكانت وسائل إعلام عالمية قد أبرزت بطولات البطل جبران عواجي وزملائه في التصدي للفئة الضالة والقضاء على اثنين من الداوعش، اتخذوا من حي الياسمين وكراً لتصنيع المتفجرات لاستخدامها في العمليات الإرهابية.

وتبارى الشعراء في إهداء القصائد إلى البطل جبران عواجي مظهرين بطولته وشجاعته، فيما تحوّل موقع “تويتر” إلى ساحة للشرف تبارى فيها المغردون في امتداح بطولة عواجي وزملائه والإشادة بما قدموا دفاعاً عن الوطن.

يُذكر أن أمير الرياض كان قد استقبل أمس اثنين من رجال الأمن المشاركين في القضاء على إرهابيّي حي الياسمين، وعدداً من القادة الأمنيّين المشاركين في العملية الأمنية الناجحة.

وقال أمير الرياض خلال استقباله لهم: “أنا سعيد هذا اليوم أن ألتقي بكم، وأهنّئ الوطن فيكم بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده، وولي ولي العهد، والمواطنين عموماً، فأنتم فعلاً أبناء هذا البلد وشبابه الذين يقفون دائماً سداً منيعاً أمام كل من يعبث بأمن الوطن”.