مسؤول أهلاوي ينفي مفاوضات العويس ويُعلن رحيل هذا اللاعب !

المواطن ـمحمد سلام

نفى مدير المركز الإعلامي في النادي الأهلي، ماجد الفهمي، وجود أي عرض رسمي من الإدارة الأهلاوية لشراء حارس مرمى نادي الشباب محمد العويس خلال الفترة الحالية، معلنا رحيل محترف الفريق لويز كارلوس خلال فترة الانتقالات الشتوية التي تبدأ من غدا الأربعاء.

وقال الفهمي في تصريحات إذاعية عبر “ufm”: “محمد العويس حارس مميز وكل نادي يتمناه، ولكن لا يوجد أي عرض رسمي للاعب من النادي الأهلي حتى الآن”، مضيفا: “سيتم الاستغناء عن لاعب المحور لويس كارلوس وسيتم التعاقد مع لاعب محلي أو اجنبي عوضاً عنه”.

وحول صفقة انتقال اللاعب سعيد المولد، أوضح: “أشكر ادارة نادي الرائد على تعاونها مع ادارة النادي الأهلي في انتقال اللاعب سعيد المولد.. أقول “هارد لك” لكل اعلامي تدخل في قضية سعيد المولد وتحدى أن يعود إلى النادي الأهلي”.

وأضاف: “تسمية صفقة انتقال سعيد المولد “نمبر ون” بسبب أنها الصفقة الأولى وبداية لصفقات الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية”.