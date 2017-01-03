مسؤول فندق شهير يتخصص في إقامة الحفلات النسائيّة مجانًا!

المواطن – ماجد الفريدي – الرياض

دأب مسؤول يعمل بفندق شهير بإحدى المناطق على تنظيم حفلات مايسميى بـ “الميلاد” والتخرج للنساء مجانًا، والتكفل بوجبات الإفطار والغداء والعشاء لهن مجانًا، دون علم إدارة الفندق، مستغلًا عمله الوظيفيّ.

وأبلغت إحدى النساء “المواطن”: أنها حضرت في أحد الأيام لتناول وجبة العشاء مع عائلتها وتفأجات بتقديم هدية مجانيّة، ومن ثم طلب المسؤول رقم هاتفها لتسهيل أي حجوزات لهم مستقبلًا.

وأضافت: بعد أيام تلقت اتصالًا من المسؤول يخبرها بأن الفندق سيتكفل بعمل حفلة عيد ميلاد لها إلا أنها رفضت.

وأردفت: ذهبت يومًا للفندق لحضور فعالية مقامة بالفندق واستغربت بأن المسؤول عندما شاهدها داخل الفندق، جاء ليخبرها أن الفعالية تم تأجيلها والفندق يتشرف بتوفير غرفة مجانيّة لها للاسترخاء، بالإضافة لوجبة عشاء مجانيّة!

وأكدت الفتاة أن هذه المواقف تكررت كثيرًا مع زميلاتها مع نفس هذا المسؤول، ما جعلهن يبتعدن عن الفندق خشية وقوعهن ضحايا لهذه الحفلات والعروض المجانيّة.