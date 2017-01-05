مسؤول قدساوي: قرارهم عاطفي وغير قانوني

المواطن ـمحمد سلام



طالب نائب رئيس مجلس إدارة نادي القادسية، عبدالله بادغيش، بضرورة عدم الحكم بالعواطف في القضايا الرياضية؛ من أجل تطوير الرياضة السعودية، مؤكدًا أن قرار لجنة الاحتراف ضد إلتون عاطفي، وغير قانوني.

وأوضح بادغيش، في تصريحات إذاعية: “تعاقدنا مع التون وهو لاعب في نادي مسيمير القطري، ولا علاقة لنا بنادي الفتح، تم رفع طلب بطاقة اللاعب التون قبل ساعة إلى لجنة الاحتراف عن طريق نظام tms”” وننتظر الرد”.

وتابع: “هناك قضية منظورة لدى فيفا بين التون ونادي الفتح وسينفذ الحكم حال صدوره، ونحن في نادي القادسية لا علاقة لنا بالقضية المنظورة بين الفتح والتون”.



