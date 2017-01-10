مستخدمو جهاز أبل ماك بوك يعثرون على عملات معدنية داخله

المواطن – نت



عثر عدد من عملاء شركة أبل في جميع أنحاء العالم على عملات معدنية داخل أجهزة ماك بوك الخاصة بهم، ولم يتم التعرف على سبب المشكلة أو أسباب وجود هذه العملات المعدنية، فخلال الأسبوع الماضي نشر أحد المستخدمين صوراً تكشف وجود عملات معدنية داخل جهاز الماك بوك، موضحاً عدم معرفته سبب وصول هذه العملة المعدنية لجهازه.

ووفقاً لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية لم تكن هذه المرة الأولى التي يعثر فيها مستخدمو أبل على عملات معدنية داخل أجهزتهم، ففي عام 2013، نشرت صورة للعملة الكندية داخل جهاز ماك التابع لأبل أيضاً.

وقال البعض إن القطع النقدية يمكن أن تقدم نوعاً من الدعم لأجهزة الكمبيوتر المحمولة، فعلى سبيل المثال يمكنها تحديد وجود خلل في محرك الأقراص.

وكشف تقرير لموقع جزمودو الأمريكي يعود إلى عام 2010 والذي تضمن فيديو، عثور مستخدم يدعى جريج كيلباتريك أيضاً على عملة داخل جهاز الكمبيوتر الخاص به.