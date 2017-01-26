مستشار توظيف: 700 ألف عاطل يبحثون عن عمل

المواطن – الرياض

أكد مستشار التوظيف محمد الرويتع أن نسبة البطالة في المملكة وفق الإحصائيات الحديثة تمثل 11% .

وأضاف الرويتع في مداخلة مع قناة “الإخبارية” أن هذا يعني وجود 700 ألف عاطل وعاطلة بين المواطنين يبحثون عن فرصة عمل مناسبة.