مستشار توظيف: 700 ألف عاطل يبحثون عن عمل

مستشار توظيف: 700 ألف عاطل يبحثون عن عمل

2017/01/26
الساعة 7:10 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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محمد الرويتع

المواطن – الرياض 

أكد مستشار التوظيف محمد الرويتع أن نسبة البطالة في المملكة وفق الإحصائيات الحديثة تمثل 11% .

وأضاف الرويتع في مداخلة مع قناة “الإخبارية” أن هذا يعني وجود 700 ألف عاطل وعاطلة بين المواطنين يبحثون عن فرصة عمل مناسبة.

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