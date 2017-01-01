وقالت الشرطة في ولاية ساو باولو البرازيلية إنه من المعتقد أن المسلح كان غاضبًا لفراق زوجته السابقة التي كانت من بين القتلى، وذكرت تقارير إعلامية محلية أن ابنًا للزوجين السابقين، يبلغ من العمر 8 أعوام، قُتِل هو الآخر في الهجوم.

فيما أشارت وسائل إعلام محلية إلى أن 15 شخصًا في المجمل تعرّضوا لإطلاقٍ للنار، وأن بعضهم في حالةٍ حرجة.

كما قال أحد سكان المنطقة إنه سمع، هو وأفراد أسرته، أصوات انفجارات، قبل منتصف الليل بنحو ربع ساعة، لكنه لم يدرك على الفور أنها ناجمة عن إطلاقٍ للنار، وليست ألعابًا نارية بمناسبة احتفالات رأس السنة.