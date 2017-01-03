مصادرة 400 كجم من المواد الغذائية الفاسدة في بارق

مصادرة 400 كجم من المواد الغذائية الفاسدة في بارق

2017/01/03
الساعة 9:22 صباحًا
- ‎فيأخبار 13 منطقة, حصاد اليوم
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بلدية بارق

المواطن – بارق

صادرت بلدية بارق اليوم , 400 كيلو جرام من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي خلال جولة رقابية نفذتها في بعض الأسواق التجارية والبوفيهات والمطاعم بالمحافظة .

وأوضح رئيس البلدية أحمد بن عوض البارقي أن الجولة الرقابية التي تم خلالها معاينة أكثر من 70 محلاً، رصدت مخالفات وإتلاف عدد من الأواني والأدوات المستخدمة في تجهيز الأطعمة ، ومصادرة 400 كيلو جرام من المواد الغذائية الفاسدة , مؤكداً أن البلدية مستمرة في جولاتها الرقابية للتأكد من سلامة المواد الغذائية ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ، ومتابعة آلية تخزينها وتقديمها بشكل صحي ،داعياً المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع البلدية بالإبلاغ عن أي مخالفات صحية أو نظامية عبر رقم الطوارئ 940 على مدار الساعة .


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