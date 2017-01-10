مصادر “المواطن”: جامعة #الطائف تواصل التحقيقات حول “طالبات المشاكل”

وكانت جامعة الطائف أصدرت، قبل أيام، بياناً قررت فيه فصل تسع طالبات نهائياً مع عدم إمكانية عودتهن لمقاعد الدراسة في الجامعة، أو أي جامعة سعودية أخرى مستقبلاً، بالإضافة إلى إيقاف تأديبي لسبع طالبات لمدة فصلين دراسيين، مع عدم أحقيتهن للعودة لمقاعد الدراسة حتى إكمال مدة الإيقاف، وإيقاف تأديبي لعشر طالبات لمدة فصل دراسي واحد، مع عدم أحقيتهن للعودة لمقاعد الدراسة حتى إكمال مدة الإيقاف، وإنذار ثماني طالبات خطياً بالفصل النهائي، في حال بدرت منهن مظاهر تتنافى مع اللوائح والأنظمة الجامعية.