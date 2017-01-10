مصادر “المواطن”: جامعة #الطائف تواصل التحقيقات حول “طالبات المشاكل”

مصادر “المواطن”: جامعة #الطائف تواصل التحقيقات حول “طالبات المشاكل”

2017/01/10
الساعة 11:54 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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مشاجرة-جامعة-الطائف-صحيفة-المواطن (1)
المواطن – أحمد المسعود – الطائف 
 كشفت مصادر ” المواطن ” أن التحقيقات ما زالت جارية في جامعة الطائف؛ لتصفية كافة الطالبات المسببات للبلبلة والمشاكل داخل الكليات العلمية سواء في كلية الفيصلية أو في جامعة الحوية، واستئصال الشِّلَل المسببة للفوضى بشكل نهائي وفصلهم.

وأوضح المصدر في حديثه لـ ” المواطن ” أن جهود مسؤولي جامعة الطائف لا زالت متواصلة في هذا الوقت لتصفية كافة الطالبات المتجاوزات على النظام، وإزالة كافة المظاهر المنافية للتعليم وأدبيات الطالبة الجامعية التي تبحث عن العلم وليس عن التسلية.

مشاجرة-جامعة-الطائف-صحيفة-المواطن

وكانت جامعة الطائف أصدرت، قبل أيام، بياناً قررت فيه فصل تسع طالبات نهائياً مع عدم إمكانية عودتهن لمقاعد الدراسة في الجامعة، أو أي جامعة سعودية أخرى مستقبلاً، بالإضافة إلى إيقاف تأديبي لسبع طالبات لمدة فصلين دراسيين، مع عدم أحقيتهن للعودة لمقاعد الدراسة حتى إكمال مدة الإيقاف، وإيقاف تأديبي لعشر طالبات لمدة فصل دراسي واحد، مع عدم أحقيتهن للعودة لمقاعد الدراسة حتى إكمال مدة الإيقاف، وإنذار ثماني طالبات خطياً بالفصل النهائي، في حال بدرت منهن مظاهر تتنافى مع اللوائح والأنظمة الجامعية.


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