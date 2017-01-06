مصادر “المواطن” عن #فساد_بلدية_خليص_أثناء_زيارة_الفيصل : أمر عادي

المواطن _ وليد الفهمي _ جدة

كشفت مصادر “المواطن” عن تفاصيل المقطع والذي تم تداوله على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، والذي وثقه أحد المواطنين متحدثًا عن قيام عدد من العمالة التابعة لبلدية خليص بإزالة الورود، التي وضعت من أحد المواقع بعد انتهاء زيارة مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد الفيصل، الأربعاء، محافظة خليص التابعة لمنطقة مكة المكرمة، للاطلاع على واقع المحافظة واحتياجات سكانها، مؤكدًا أن ما حدث فساد بعينه.

وأكد المصدر أنه تم إزالة المراكن الصغيرة بسبب سرقة عدد منها قبيل الزيارة، وأيضًا للمحافظة على ما تبقي تم إزالة البقية، مضيفًا أن ما تم أمر عادي، ويمكن الاستفادة منها في أي مكان آخر في أي وقت، لسهولة نقلها وإعادة زراعتها بالمشتل بالبلدية.

وبين المصدر أن الجهات المعنية بلبدية خليص أبلغت المحافظة بما حدث قبل الزيارة، للتنبيه على الجهات الأمنية بالحادثة، مشيرًا إلى أنه سبق وأن حدث عدد من السرقات لأكثر من مرة لكوابل الكهرباء، وتم إبلاغ الجهات الأمنية رسميًّا بذلك.