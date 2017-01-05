مصرع مسؤول الاعلام الحربي الحوثي وفرار العشرات الى الشمال

المواطن – الرياض

لقى العقيد أحمد عبدالرحمن الخطيب مسؤول الاعلام الحربي الحوثي مصرعة مع عدد من قيادات القوات الخاصة والحرس العفاشي في المعارك التي شنتها قوات الجيش اليمني مدعومة بقوات التحالف العربي.

وقالت مصادر اعلامية يمنية إن العشرات من عناصر ميليشيات الحوثي فرّت من بلدة مكراس صوب شمال اليمن، بسبب نقص التمويل والطعام.

وبحسب موقع اليمن الان فقد غادر العشرات من الميليشيات البلدة الجنوبية صوب شمال اليمن، احتجاجاً على عدم حصولهم على الأموال والطعام، مرددين هتافات ضد قادة الانقلاب في صنعاء، التي اتهموهم بتركهم من دون طعام أو أموال.

من جهة أخرى أكد عبدالستار الشميري رئيس مركز جهود للدراسات في مداخلة مع قناة الاخبارية وقوع خسائر كبيرة في العتاد والأرواح للميليشيات الحوثية في تعز مما دفعها للرضوخ والقبول بالانسحاب.