مصرية تخلع زوجها والسبب غير متوقع!

المواطن – نت

رفعت سيدة مصرية تدعى “سالي. ك” دعوى خلع ضد زوجها “ج.ع” طبيب أمام محكمة الأسرة، وأودعت مذكرة في مكتب التسويات لأن زوجها رفض التحدث معها بالإنجليزية.

وقالت السيدة في الدعوى: “أعمل مترجمة، وتعرفت على زوجي الطبيب في أحد المؤتمرات واتفقنا على الزواج لأني وجدته مثقفاً ويتحدث الإنجليزية بطلاقة وتزوجنا ومازلنا في عامنا الأول، ولكني منذ الشهر الأول وجدته يرفض التحدث معي بالإنجليزية داخل المنزل، ويتحدث بالعربية فقط، وحاولت كثيراً محو لغته العربية وفشلت، وكان يجبرني على التحدث معه باللغة العربية خاصة أمام أصدقائي حتى يحرجني أمامهم، ولذلك لم أتحمل وأقمت دعوى الخلع”.