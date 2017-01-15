المواطن – القاهرة

نجحت أجهزة الأمن المصرية، اليوم، في ضبط شابين بمحافظة السويس، قبل سفرهما خارج البلاد للقتال في صفوف تنظيم داعش.

وقالت مصادر أمنية مصرية إن المقبوض عليهما يبلغان من العمر 35 عاماً، ويعملان بإحدى الشركات بالسويس.

وتعكف السلطات المصرية على مجموعة من الإجراءات للتأكد من عدم دخول مشاركين في عمليات إرهابية إلى أراضيها.

وتواجه مصر تهديداً أمنياً من جماعة موالية لتنظيم داعش تنشط في شمال سيناء، حيث قُتل العشرات من رجال الجيش والشرطة في هجمات إرهابية.

وفرضت مصر أمس عدداً من القيود الأمنية على دخول مواطنيها مدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء في إطار أحكام القبضة الأمنية وإنجاح العمليات العسكرية في سيناء ضد التنظيمات الإرهابية.