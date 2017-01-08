مصورة مقطع جبران عواجي نقلت للعالم شجاعة رجال الأمن

المواطن – سعيد مشهور

تجلت في عملية القضاء على الإرهابيين في حي الياسمين بالرياض يوم امس شجاعة ثلاثة أبطال سطروا مجداً وإقداماً في الدفاع عن الوطن ومنع العناصر الإرهابية من الهرب واستهداف الأبرياء.

هؤلاء الأبطال هم رجل الأمن جبران عواجي والذي ظهر جلياً أثناء المواجهة في مقطع الفيديو المتداول والآخر رجل أمن قضى على الإرهابي صاحب الملابس السوداء ولم يظهر في المقطع إلا جزء يسير من تضحياته وإقدامه للذود عن الوطن وأمنه.

والبطل الثالث المصورة التي وثقت هذا المقطع لتنقل بالصوت والصورة بطولات رجال الأمن رغم خطورة الموقف ليظهر هذا المقطع أن رجال الأمن والمواطنين يعملون يداً بيد لخدمة الوطن.