معاناة متواصلة لسكان الرمال بالرياض من انقطاعات المياه

المواطن – الرياض

ما زالت معاناة أهالي سكان حي الرمال بالرياض مستمرة منذ ما يقارب الشهرين الأمر الذي أصاب منازلهم بالجفاف نتيجة انقطاع المياه المستمر.

وأوضح عدد كبير من سكان الحي لـ “المواطن” معاناتهم التي لم تنتهِ رغم كثرة الشكاوى التي رفعت من قِبلهم والتي لم تحل -تحتفظ المواطن بأرقام البلاغات-” الأمر الذي تسبب أيضاً في احتراق عدد من أجهزة ضخ المياه بسبب الانقطاعات المستمرة ولجوئهم للصهاريج التي أنهكتهم بسبب تأخير إيصال المياه التي تمتد إلى 24 ساعة وأيضاً ارتفاع أسعارها، وبينوا في حديثهم أنهم اضطروا لاستخدام «جراكل» الماء لتوفير المياه في منازلهم بعد الانقطاع المتكرر للماء .

كما أكدوا أن وعود الشركة الواهية في الرد عليهم عبر وسائل الاتصال المختلفة لم تُجدِ نفعاً حيث أصبحت تتردد بشكل مستمر دون حل .

واختتم الأهالي شكواهم ” للمواطن ” مطالبين بإيجاد حل لما يعانونه من قبل الشركة.