مغردون عن نظام مزاولة المهن الهندسية : وداعاً للعشوائية

المواطن – محمد صيام

استقبل مئات المهندسين، قرار مجلس الوزراء بالموافقة على نظام مزاولة المهن الهندسية بمختلف عبارات الترحيب والمباركة والشكر والثناء لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، متبادلين التهنئة فيما بينهم على القرار الذي يقتصر المهنة على المتخصصين؛ بما يرفع من جودة المخرجات ويحافظ على المشاريع التنموية.

وكان رئيس الهيئة السعودية للمهندسين الدكتور جميل بن جارالله البقعاوي، أول المحتفين بالقرار، متوجهاً بالشكر والتقدير إلى مقام خادم الحرمين بعد الموافقة على النظام في جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت أمس الاثنين.

وأعرب مهندسون ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عن فرحتهم بالقرار، مؤكدين أنه خطوة إيجابية تقضي على العشوائية في سوق العمل الهندسي، وتعمل على تعزيز جودة المخرجات والمشاريع المختلفة.

وغرّد المهندس إياد البدرساوي: “مرحباً نظام مزاولة المهن الهندسية ووداعاً للعشوائية ومهندسي الكراجات، شكراً لمجلس إدارة وأعضاء الهيئة السعودية”.

وكتبت م. غادة العتيبي: “أبارك لجميع المهندسين والمهندسات وأتقدم بالشكر الجزيل لكل من ساهم في اعتماد هذا القرار”، وأضاف الدكتور أحمد القصبي: “مبروك للمهندسين وللبلد، شكراً للقيادة الرشيدة على ذلك، يبقى دور هيئة المهندسين بالتوعية بالنظام وأثره”.

وأضاف المهندس سامي عبيد، أن النظام “خطوة مباركة ونشكر القائمين في الهيئة السعودية للمهندسين على جهودهم وقريباً اعتماد الكادر الهندسي إن شاء الله”، وزاد محمد الماضي “شكراً لحكومتنا الرشيدة بإذن الله على تنظيم عمل مهنة الهندسة وألف مبروك لمنسوبي المهنة الشريفة”.

الإيجابيات

وحول الأهداف المرجوة من النظام، قال الناطق باسم الهيئة السعودية للمهندسين عبدالناصر العبداللطيف: إن “النظام يخول هيئة المهندسين لاعتماد المهندسين وتأهيلهم ومنع الممارسين المخالفين في الميدان وإصدار العقوبات المناسبة لهم”.

وأوضح العبداللطيف، عبر حسابه على “تويتر”، “من شأن النظام ضبط ممارسي العمل الهندسي من الدخلاء، ولن تتوانى هيئة المهندسين في تطبيق ما جاء بالنظام من عقوبات على المخالفين”.

وأضاف أمين مؤسسة “الملك سعود” المهندس الاستشاري فيصل الفضل: “في السابق كانت المكاتب فقط هي التي تُمارس المهن الهندسية، أما الآن فنظام مزاولة المهن الهندسية اختص بتنظيم الأفراد الراغبين في مزاولة مهنة الهندسة وفروعها”.

وأشار محمد الميموني، إلى “أن هذا اليوم بداية لتصحيح قطاع مهم عانى من العشوائية سنوات طويلة الأمر الذي أثر سلباً وبشكل كبير على التنمية”، وعلّق سعد المالكي “هذه أول خطوة إيجابية نحو عمل منظم يحمي المهن الهندسية التي انتهكت، وستزيد من فرص أبناء البلد وإخراج الدخلاء”.