مغردون يتداولون وصية #الشهيد_نايف_فرحان_الحربي

المواطن – الرياض

ضرب الشهيد البطل نايف فرحان الحربي أروع معاني التضحية والفداء والبطولة، دفاعاً عن الدين والوطن، في أرض البطولات والجهاد بالحد الجنوبي.

وكان فرحان الحربي قد أصيب خلال المعارك بالحد الجنوبي، وبعد علاجه عاد مرة أخرى لينال الشهادة ويرتقي مع الشهداء إلى الجنان.

وتداول مغردون وصية الشهيد فرحان الحربي عبر تويتر، والتي أوصى خلالها أن يُنشر خبر استشهاده لتفخر بناته، وكان ذلك تعويضاً عن غيابه عنهن، رحمه الله.

وتداول مغردون عبر مواقع التواصل هاشتاق “الشهيد نايف فرحان الحربي”، وعبروا عن فخرهم بهذا البطل الفذ، داعين له بالرحمة والمغفرة.

بداية قال عبدالمجيد السعيد: “قصة بطل: ذهب مدافعاً عن دينه ووطنه فأصيب.. ثم عاد فاستشهد”.

وكتب خالد المهاوش: “أنت فخر ليس لبناتك، أنت فخر لنا جميعاً، أنت رمز من رموز الوطن، أنت أعلى من كل وسام، بل تخجل أمامك الأوسمة والشهادات”.

وغرد سالم المزاعل قائلاً: “الله يرحمه ويغفر له ويسكنه جنات النعيم ويصبر أهله، إنا لله وإنا إليه راجعون تقبل الله شهداءنا الأبطال يارب”.

وكتب طلال الحربي: “اللهم تقبله في الشهداء واغفر له واعف عنه وأكرم نزله وارفع درجته مع النبيين والشهداء والصالحين”.

وقال ثامر الشنب: “أنت فخر للحكومة و الوطن و الشعب ليس فقط لبناتك، رحمك الله وتقبلك من الشهداء”.

وغرد د. عبدالله بن عازب قائلاً: “ضحى بنفسه من أجل دينه ووطنه، انشروا خبر بطولته جبراً لخاطر بناته، تقبله الله”.