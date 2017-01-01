مفاجأة صادمة للاتحاديين بخصوص شراء كهربا

المواطن ـ محمد سلام

في تصريح غريب من رئيس نادي الزمالك المصري، مرتضى منصور، أكد أنه سيطلب مبلغ 40 مليون يورو من أجل الموافقة على بيع اللاعب محمود عبدالمنعم “كهربا” بشكل نهائي إلى نادي الاتحاد، وذلك بعد انتهاء إعارته نهاية الموسم الرياضي الحالي.

تصريح رئيس الزمالك جاء لصحيفة المصري اليوم، حيث أوضح: “رصد مجلس إدارة الزمالك مبلغ 40 مليون يورو لبيع كهربا نهائيًّا لاتحاد جدة”، نافيًا توصله لاتفاق مع مسؤولي النادي السعودي، على بيع اللاعب.

وأضاف: “التصريحات التي أدلي بها حاتم باعشن، رئيس النادي، بخصوص استمرار اللاعب مع اتحاد جدة، لا أساس لها من الصحة، والحصول على هذه القيمة هي شرط الزمالك لبيع كهربا”.