مفاهيم مغلوطة تخص الأسنان.. احذر منها

المواطن – وكالات

كشفت طبيبة الأسنان آدا كوبر، السر وراء بعض المفاهيم الخاطئة التي تعايشنا معها لسنوات طويلة وتخص الأسنان.

ونقلت صحيفة الإندبندنت البريطانية، قول كوبر: إن معجون الأسنان الخاص بالتبييض، لا يغير اللون وإنما يقوم بطلاء طبقة عليها، أما بشأن المبيضات التي تباع بدون وصفة طبية، فأكدت أنها تحتوي على مواد كاشطة لإزالة البقع الموجودة على الأسنان مثل بقع الطعام أو القهوة التي شربتها منذ أيام.

وأوضحت أن الوسائل المحتوية على نوع معين من البروكسيد، وحدها فقط من تقوم بتبييض الأسنان بالفعل ليس بالتأكيد البروكسيد الذي اعتمدته المغنية الأمريكية كريستينا أجيليرا في تشقير شعرها عام 2002.