مفاوضات داليان مع المولد تلقى اهتمام الصينيين!

المواطن ـ محمد سلام

تحدّثت العديد من المواقع الصينية عن وجود اهتمام من نادي “داليان يافانغ” الصيني للحصول على خدمات لاعب المنتخب السعودي ونادي الاتحاد “فهد المولد”، وذلك على سبيل الإعارة، حيث ذكرت أن فهد ليس بغريبٍ على الصين، وأن اللاعب سبق وأن أحرز هدفًا في الصين خلال مباراتها أمام المنتخب السعودي في تصفيات كأس العالم 2013.

وأوضحت المواقع الصينية أن فهد هو لاعب صاحب كفاءة جيّدة، وأحرز في الموسم الحالي 11 هدفًا في 15 مباراة خاضها في الدوري السعودي، برفقة نادي الاتحاد، لافتةً إلى أن مدرّب داليان “لوبيز كارو” يعلم جيدًا قدرات فهد، حيث أنه أشرف على تدريبه عندما كان مدربًا للأخضر السعودي.

والجدير بالذكر أن هناك تقارير صحفية سعودية تحدّثت، في الساعات الماضية، عن وجود عرض صيني لضم “فهد المولد”، وذكرت أن النادي الصيني عرض راتبًا سنويًا على اللاعب قدره 2 مليون يورو.