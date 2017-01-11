مفاوضات “ميسي اليونان” تسعد الأهلاوية!

المواطن ـ محمد سلام

أبدت جماهير النادي الأهلي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، سعادتها بالتقارير الصحفية التي ذكرت أن إدارة الراقي بدأت -بشكلٍ جاد- في مفاوضاتها مع المحترف اليوناني “يوانيس فيتفاتزيديس” من أجل تجديد عقده لموسمين.

وأكّد الأهلاوية أن “فيتفا” من أهم الأوراق الرابحة في تشكيلة الفريق، وأنه من الصعب التعاقد مع محترفٍ آخر في الوقت الحالي يكون بمستوى اللاعب اليوناني نفسه.

وكانت مصادر مُطلّعة ذكرت أن إدارة الأهلي بدأت مفاوضات التجديد مع “فيتفا” لقطع الطريق على جميع الأندية التي ترغب في خدماته، لا سيما أنه سيدخل فترة الـ 6 أشهر التي تسمح له بالتفاوض.

ومن جانبه، أعرب “ميسي اليونان” عن رغبته -في أكثر من مناسبة- بالاستمرار بقميص الأهلي، حيث أكّد أنه يشعر بالراحة داخل قلعة الكؤوس منذ انضمامه، في يوليو 2015، قادمًا من جنوى الإيطالي بعقدٍ يستمر حتى يوليو المقبل.