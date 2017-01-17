مفتي لبنان يشيد بجهود مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني

المواطن – الرياض

ثمّن مفتي الجمهورية اللبنانية، الشيخ الدكتور عبد اللطيف فايز دربان، الأنشطة الحوارية الفعالة التي يقدمها مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني لنشر الوسطية، والاعتدال، ومكافحة التطرّف، ومساندة الجهود الأمنية والفكرية، وتعزيز التلاحم المجتمعي، ودعم التنوع، ومعالجة مختلف القضايا الراهنة والتحديات التي يشهدها عالمنا المعاصر، خاصةً ما يتعلّق منها بنشر ثقافة التسامح، والاعتدال، والوقاية من التطرّف، والتواصل مع الثقافات كما في برامج: تبيان، وتمكين، وسفير.

ودعا مفتي لبنان إلى تعزيز ثقافة الحوار والتعايش بين مختلف الأطياف الفكرية، مؤكدًا على أن الحوار هو السبيل الناجع والفعال لحل المشكلات والقضايا التي يموج بها عصرنا الراهن.

وجاء ذلك خلال زيارته لمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، مساء الأحد، 17 ربيع الثاني الجاري، (الموافق 15 يناير 2017م)، برفقة وفد من العلماء، والباحثين، والمعنيين بالشؤون الإسلامية.

وكان في استقباله والوفد المرافق له الأمين العام لمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، فيصل بن عبد الرحمن بن معمر، والدكتور فهد بن سلطان السلطان، حيث اطّلع على برامج وفعاليات المركز، واستمع لعرضٍ موجز قدّمه عن أبرز الأنشطة والبرامج التي عقدها المركز منذ إنشائه، وشملت جملة من اللقاءات الفكرية الوطنية، والندوات والبرامج النوعية المتخصّصة، والدورات التدريبية، واستطلاعات الرأي التي تقوم بها أكاديمية الحوار والتدريب، وما أحدثه مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني من آثار في تقريب المسافات بين مختلف الأطياف، وتعزيز التلاحم والتعايش المجتمعي، وما توصّل له من رؤى علمية خلال لقاءاته عن الخطاب الثقافي، ولقاءاته حول العلاقة بين نحن والآخر.

وعبّر مفتي لبنان عن سعادته بهذه الزيارة التي تعرّف فيها عن قرب على مجموعةٍ من الأنشطة والبرامج الحوارية التي يقدمها المركز، وسعيه الدائم للتواصل مع مختلف التوجّهات ومختلف الشرائح الاجتماعية.

وتوجّه بن معمر بالشكر والتقدير لفضيلة مفتي لبنان والوفد المرافق له على ما أبدوه من تقدير لبرامج المركز وفعالياته، وذلك لترسيخ قيم الحوار والتعايش بين جميع شرائح المجتمع، مؤكدًا، في الوقت نفسه، على أن الحوار يشكّل جسرًا من جسور التعاون والتفاعل الحضاري المثمر بين مختلف الأمم والشعوب العربية والإسلامية.