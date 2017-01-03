مقاطعة_الملاحم سلاح المواطنين لمواجهة ارتفاع الأسعار

المواطن – الرياض

حالة من الاستياء والغضب سيطرت على المغرّدين جرّاء استمرار الملاحم والمطاعم في بيع اللحوم بأسعارٍ مرتفعة بالرغم من انخفاض أسعار المواشي.

وطالب المواطنون بأن يكون هناك رقابة على أسعار الملاحم خاصةً في الأوقات التي تشهد تراجعًا في أسعار المواشي الحيّة، حيث دعوا إلى الذبح في المنزل ومقاطعة هذه المحال حتى تتراجع الأسعار.

ودشّن المغرّدون وسمًا على تويتر بعنوان “#مقاطعة_الملاحم”، ودعوا من خلاله إلى التوقف عن شراء اللحوم حتى تتراجع الأسعار.

فيما قال حساب “عين المستهلك” على (تويتر): “شراء خروف وذبحه في المسلخ أوفر لك من شراء اللحم من الملحمة، ومن لا يستطع شراء خروف يشترك مع آخرين في شرائه، ثم اقتسامه بينهم”.

بينما أضاف حساب “المستهلك السعودي”: “الهدف من مقاطعة الملاحم هو أن تنخفض الأسعار من أجل المستهلكين ومحدودي الدخل الذين يشترون اللحم بالكيلو، والواجب علينا هو أن نساهم في دعم الحملة من أجلهم”.

وقال مثقال الشمري: “كثر الغش لدى الملاحم، ولا يُعلَم ما هو مصدر لحمهم ولا نوعه؟ فشراء الذبيحة من السوق وسلخها أفضل، وأوفر، وأسلم”.