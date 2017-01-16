مقال الشمراني عن “العُرضيات” يثير الجدل.. ومغرد يتهمه بإثارة القبليات

سعيد القرني العرضيات

المواطن – سعيد القرني – العرضيات

أثار مقال الكاتب الإعلامي أحمد الشمراني حالة من الجدل بمواقع التواصل الاجتماعي على خلفية مقاله الذي ينتقد فيه أوضاع محافظته العرضيات.

وكتب الشمراني مقالات في صحيفة عكاظ بعنوان “سامحيني يا محافظتي المتعبة” والذي لاقى العديد من ردود الأفعال، بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بين مؤيد ومعارض، حول وضع أهالي محافظة العرضيات.

وعلق المغرد علي العاصمي في حسابه الشخصي “أحمد الشمراني يكتب في عكاظ ما عجزنا نقوله”.

وقال المغرد عبدالله: “سيرفع أمرك وصحيفتك لأمير منطقة مكة كونك عضو بالمجلس المحلي تثير القبليات والمظلوميات بتعصبك لنمره لتؤجج الفتنة بالعرضيات”.

وكتب المغرد صاحب حساب سعودي وافتخر : “أحمد الشمراني كتب بأسى مستقبل العرضيات شبه مظلم بظل التجاذبات الحاصلة والاعتراضات المستمرة”.

وعلق المشرف التربوي “حسن القرني” قائلاً: “أستاذ أحمد معترضي التنمية كثر وكان المأمول منك مهاجمتهم في منبر إعلامي كعكاظ وليس العكس تأخرت بمثل مقال اليوم”.