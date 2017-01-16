مقال الشمراني عن “العُرضيات” يثير الجدل.. ومغرد يتهمه بإثارة القبليات
مقال الإعلامي أحمد الشمراني عن العرضيات يثير الجدل بمواقع التواصل الاجتماعي

مقال الشمراني عن “العُرضيات” يثير الجدل.. ومغرد يتهمه بإثارة القبليات

2017/01/16
الساعة 11:29 صباحًا
- ‎فيالسعودية اليوم, المراسلون, حصاد اليوم
1835
0
طباعة
مقال الشمراني (2)
سعيد القرني العرضيات

المواطن – سعيد القرني – العرضيات

أثار مقال الكاتب الإعلامي أحمد الشمراني حالة من الجدل بمواقع التواصل الاجتماعي على خلفية مقاله الذي ينتقد فيه أوضاع محافظته العرضيات.

وكتب الشمراني مقالات في صحيفة عكاظ بعنوان “سامحيني يا محافظتي المتعبة” والذي لاقى العديد من ردود الأفعال، بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بين مؤيد ومعارض، حول وضع أهالي محافظة العرضيات.

مقال الشمراني (4)

وعلق المغرد علي العاصمي في حسابه الشخصي “أحمد الشمراني يكتب في عكاظ ما عجزنا نقوله”.

وقال المغرد عبدالله: “سيرفع أمرك وصحيفتك لأمير منطقة مكة كونك عضو بالمجلس المحلي تثير القبليات والمظلوميات بتعصبك لنمره لتؤجج الفتنة بالعرضيات”.

مقال الشمراني (5)

وكتب المغرد صاحب حساب سعودي وافتخر : “أحمد الشمراني كتب بأسى مستقبل العرضيات شبه مظلم بظل التجاذبات الحاصلة والاعتراضات المستمرة”.

وعلق المشرف التربوي “حسن القرني” قائلاً: “أستاذ أحمد معترضي التنمية كثر وكان المأمول منك مهاجمتهم في منبر إعلامي كعكاظ وليس العكس تأخرت بمثل مقال اليوم”.

مقال الشمراني (1)

 

 

مقال الشمراني (3)

"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


قد يعجبك ايضاً

بعد هزيمتها 7-2 أمام الأخضر.. ماذا تعرف عن كمبوديا؟

المواطن – الرياض فاز المنتخب الوطني على منتخب