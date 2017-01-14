مقتل القيادي الحوثي “أبو نصر” في معارك شبوة

المواطن – نت

قتل قيادي في مليشيات الحوثيين، اليوم السبت، في هجوم لقوات الشرعية في شبوة، في وقت اختطفت المليشيات عدداً من سكان محافظة الحديدة غربي اليمن.

ولقي القيادي الحوثي أبو نصر حتفه خلال هجوم لقوات الشرعية على مواقع المليشيات في مديرية عسيلان جنوبي اليمن.

وفي سياق آخر، اختطفت المليشيات عدداً من السكان خلال حملة دهم استهدفت عدة أحياء في مدينة الحديدة غربي اليمن بحجة رفض الأهالي لوجود المليشيات.

ونقلت المليشيات المختطفين إلى سجن قلعة باجل في أطراف محافظة الحديدة، حيث تحتجز المئات من سكان المحافظة.