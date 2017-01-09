مقتل وإصابة 12 من قوات الأمن في استهداف كمين شمال سيناء

المواطن – القاهرة

استقبل مستشفى العريش، بشمال سيناء، 5 قتلى و7 مصابين من قوات الشرطة و3 مدنيين مصابين بينهم مسعف.

وأوضح مصدر طبي أن القتلى والمصابين تم نقلهم قبل قليل من موقع التفجير الذي تعرض له كمين شرطة غرب العريش.

وفي سياق متصل، أكد مصدر أمني أن مجموعة إرهابية أطلقت النار على الكمين، وبعد تبادل إطلاق النيران اقتحمت سيارة مفخخة الموقع وانفجرت وسقط شهداء ومصابون من صفوف القوات وتضررت منازل مواطنين .

وقال أهالى إن قوات الأمن لا تزال تغلق محيط المنطقة، ووصلت قيادات أمنية إلى موقع التفجير، ويجرى جمع أشلاء وحطام سيارات من المكان.