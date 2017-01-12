مقتل وافد آسيوي بمضاربة جماعية في #بيش

المواطن – خالد الأحمد – جازان

توفي مقيم فلبيني الجنسية إثر تعرضه لعدة طعنات بآلة حادة، بعد نشوب مضاربة جماعية بين عدد كبير من عمال إحدى الشركات بمحافظة بيش، شمال منطقة جازان، أول أمس.

وباشرت الجهات الأمنية بصحبة الأدلة الجنائية والطب الشرعي بالمحافظة موقع الجريمة، وفتحت تحقيقاً موسعاً إلى أن توصلت للجاني وتم القبض عليه، الذي اتضح أنه من بني جلدته.

وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة جازان المقدم عبدالرحمن الزهراني، لـ“المواطن“ أنه ورد بلاغ لشرطة محافظة بيش من قبل العمليات عن مقتل وافد آسيوي يعمل بإحدى الشركات بالمحافظة، وفور تلقي البلاغ تم انتقال المختصين للموقع برفقة الأدلة الجنائية والطب الشرعي، وعند وصولهم للموقع وجدوا الشخص مسجى بدمائه إثر تعرضه لعدة طعنات بآلة حادة.

وأضاف أنه تم القيام بمسح أمني لمحيط الحادثة ما أسفر عن العثور عن منفذ الجريمة، واتضح بأنه وافد ثلاثيني من بني جلدته عثر بحوزته على أداة الجريمة، وما زالت التحريات مستمرة، وتم إحالة القضية لجهة الاختصاص.