مقتل يمني جراء التعذيب في سجون الحوثي بمحافظة ذمار

المواطن – واس

قُتل مواطن يمني من مديرية عتمة بمحافظة ذمار اليمنية بعد تعرضه للتعذيب في سجون مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية في المحافظة.

وذكرت مصادر محلية وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية أن المليشيا الانقلابية اعتقلت المواطن اليمني خالد محمد حيدر قبل أسابيع من مقتله بحجة تهم باطلة، وأودعته إحدى السجون التابعة لها ومارست ضده التعذيب حتى فارق الحياة.

وعبَّر مشايخ ووجهاء مديرية عتمه عن استنكارهم لمثل هذه الانتهاكات الجسيمة التي تمارسها المليشيا الانقلابية ضد الأبرياء، وحملوا مليشيا الحوثي وصالح المسؤولية الكاملة، داعين المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية كافة إلى التحقيق في الجرائم التي ترتكبها المليشيا ضد الأبرياء في المحافظة.

وأضافت الوكالة أنهُ يقبع في سجون المليشيا الانقلابية بمحافظة ذمار عددٌ من المختطفين، ويتعرضون للتعذيب والانتهاكات التي تتنافى مع قوانين حقوق الإنسان الدولية كافة.