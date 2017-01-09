مقتل 1231 في قصف الحوثيين للأحياء بتعز خلال 2016

المواطن – نت

أعلن ائتلاف الإغاثة الإنسانية في تعز اليوم الاثنين، أن 1231 شخصاً قُتلوا، وأصيب أكثر من 7 آلاف آخرين جراء عمليات القنص والقصف العشوائي لمليشيات الحوثي على الأحياء السكنية بتعز خلال العام الماضي.

وقال الائتلاف في تقرير أصدره اليوم: “إن أكثر من 4 آلاف منزل ومدرسة ومبان حكومية ومساجد ومرافق حيوية تم تدميرها من قبل مليشيات الحوثي وصالح بسبب الصراع الدائر بالمدينة”، وفقاً للمشهد اليمني.

وأضاف التقرير أن خدمات المياه والكهرباء والنظافة مازالت منقطعة عن المدينة، إلى جانب انعدام معظم الخدمات الصحية والأدوية، مشيراً إلى أن أكثر من 177 ألف أسرة نزحت وهجرت قسراً من منازلها، فيما مازالت هناك أكثر من 300 ألف أسرة متضررة في مديريات المحافظة، محذراً من مجاعة قد تؤدي إلى كارثة إنسانية في تعز.