مقتل 3 من رجال الشرطة وإصابة أخرون في انفجار قنبلة بديار بكر

المواطن - وكالات

لقي ثلاثة رجال شرطة مصرعهم وأصيب ثلاثة آخرون، اليوم الاثنين، في انفجار قنبلة زرعت على جانب إحدى الطرق أثناء مرور عربة للشرطة في مناطق جنوب شرق تركيا التي تسكنها غالبية من الأكراد، بحسب ما أفاد مكتب الحاكم المحلي.

والهجوم وقع في حي سور في محافظة ديار بكر التي شن فيها الجيش التركي حملة مكثفة العام الماضي ضد حزب العمال الكردستاني المحظور.

وأوضح مكتب محافظة دياربكر في بيان إن “الهجوم نفذ عندما تم تفجير عبوة ناسفة اثناء مرور عربة مصفحة تنقل عناصر من شرطة مكافحة الشغب”.

وأكد أن اثنين من الجرحى في حالة حرجة. حسبما نقلت وكالة فرانس برس.