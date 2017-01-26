مقيم سوداني يقتل ابن شقيقته طعناً في #صبيا

المواطن- خالد الأحمد- جازان

قتل مقيمٌ سوداني ابن شقيقته طعناً إثر نشوب خلاف بينهما، صباح اليوم، بداخل محل تجاري وسط محافظة صبيا.

وأفادت مصادر خاصة لـ”المواطن” أن الجاني أقدم على قتل ابن أخته -بالعقد الخامس من العمر- طعناً بالصدر، مستخدماً آلة حادة، حيث حاول عددٌ من المقيمين المتواجدين بداخل المحل إسعاف المجني عليه لمستشفى صبيا العام، إلا أنه فارق الحياة قبل وصوله المستشفى، ليتم إيداعه لاحقاً في ثلاجة الموتى.

وأشارت المصادر إلى أن الجاني قام بتسليم نفسه لشرطة محافظة صبيا معترفاً بجريمته، فيما باشرت الجهات الأمنية برفقة الأدلة الجنائية موقع الجريمة، وفتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الجريمة.

ومن المنتظر أن تُصدر شرطة منطقة جازان بياناً يوضح تفاصيل الجريمة وملابساتها، بعد الانتهاء من التحقيقات اللازمة.

“المواطن” ستوافيكم بتفاصيل أكثر حال ورودها.