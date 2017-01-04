ملابس جديدة تُخفيك عن أجهزة التعرف على الوجه

المواطن – وكالات

نجح التقني آدم هارفي، في ابتكار ملابس تعطل قدرة الأجهزة التي تستطيع التعرف على ملامح الوجه.

وقال هارفي إنه أقدم على هذه الخطوة للحفاظ على الخصوصية التي تخترقها هذه الأجهزة، موضحًا أن برنامجه الجديد “Hyperface” يتجلى في طباعة رسوم على الملابس أو الأنسجة، بحيث تتعرف عليها الحواسيب على أنها وجوه، وفق ما ذكرت صحيفة “الجادريان” البريطانية الأربعاء.

وشدد على أنه يهدف من وراء تقنيته إلى إغراق نظام البرنامج وإرباكه، عبر إرسال آلاف الزيارات الكاذبة إليه، وبالتالي لا يتمكن من تحديد الوجه الحقيقي.